Кравец покинет турецкий "Кайсериспор"
Турецкий "Кайсериспор" вместе с украинским форвардом Артемом Кравецом понизился в классе после этого сезона. В клубе произойдут кадровые изменения под которые попадает и украинец.
Летом Кравец, скорее всего, покинет турецкий клуб. Об этом сообщает Futbal Arena.
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Кравец покинет "Кайсериспор"
Команда украинца заняла последнее место в турнирной таблице и покинула элитный дивизион.
Руководство клуба намерено провести кадровые изменения в составе команды. Они хотят уменьшить выплаты игрокам и отпустить футболистов у которых высокая зарплата.
Контракт украинского нападающего истекает в следующем году. Добавим, что "Хатайспор" является одним из претендентов на украинца.
В прошлом сезоне Кравец сыграл 22 матча, где 9 раз смог огорчить голкипера. В клубе украинец выступал с 2018 года.