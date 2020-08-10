Турецкий клуб "Газиантеп" отказался от идеи в дальнейшем арендовать у донецкого "Шахтера" нападающего Оларенваджу Кайоде. Все из-за самого игрока.

В этом сезоне Кайоде провел за "Газиантеп" 29 матчей, в которых забил 10 голов. Правда еще дважды нападающий получал красные карточки, пишет 24 канал.

К слову: "Динамо" и "Шахтер" сыграют в 9-м туре УПЛ: опубликован календарь чемпионата

Руководство клуба готово было и дальше арендовать Кайоде. Сам игрок тоже проявлял заинтересованность остаться в клубе. Поэтому между ними начались переговоры по аренде. Но "Газиантеп" вышел из них через несколько недель.

Как пояснили свое решение в клубе, сделали это "из-за высокого требования по зарплате со стороны Кайоде".

Где дальше продолжит карьеру Кайоде – пока неизвестно. Его контракт с "Шахтером" рассчитан до 2023 года.