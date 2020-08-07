Турецький "Кайсеріспор" разом із українським форвардом Артемом Кравцем понизився у класі після цього сезону. У клубі відбудуться кадрові зміни під які попадає і українець.

Влітку Кравець швидше за все покине турецький клуб. Про це повідомляє Futbal Arena.

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Кравець покине "Кайсеріспор"

Команда українця посіла останнє місце у турнірній таблиці та покинула елітний дивізіон.

Керівництво клубу має намір провести кадрові зміни в складі команди. Вони хочуть зменшити виплати гравцям та відпустити футболістів у яких висока зарплата.

Контракт українського нападника закінчується наступного року. Додамо, що "Хатайспор" є одним із претендентів на українця.

У минулому сезоні Кравець зіграв 22 матчі, де 9 разів зміг засмутити голкіпера. У клубі українець виступав з 2018 року.