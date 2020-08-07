Кравець покине турецький "Кайсеріспор"
Турецький "Кайсеріспор" разом із українським форвардом Артемом Кравцем понизився у класі після цього сезону. У клубі відбудуться кадрові зміни під які попадає і українець.
Влітку Кравець швидше за все покине турецький клуб. Про це повідомляє Futbal Arena.
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Кравець покине "Кайсеріспор"
Команда українця посіла останнє місце у турнірній таблиці та покинула елітний дивізіон.
Керівництво клубу має намір провести кадрові зміни в складі команди. Вони хочуть зменшити виплати гравцям та відпустити футболістів у яких висока зарплата.
Контракт українського нападника закінчується наступного року. Додамо, що "Хатайспор" є одним із претендентів на українця.
У минулому сезоні Кравець зіграв 22 матчі, де 9 разів зміг засмутити голкіпера. У клубі українець виступав з 2018 року.
Що відомо про "Хатайспор"?Це турецький футбольний клуб із міста Антак'я, заснований 1967 року. У сезоні 2017/18 клуб зайняв перше місце в "червоній" групі у Другій турецькій лізі та здобув право в сезоні 2018/19 грати в Першій турецькій лізі.
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