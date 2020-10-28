Российский клуб "Краснодар" принимал английский "Челси" в рамках Лиги чемпионов. Матч закончился разгромом "Краснодара".

Краснодар – Челси 0:4

Голы: Хадсон-Одои, 37, Вернер, 76, Зиеш, 79, Пулишич, 90

Нереализованный пенальти: Жоржинью, 14 (Челси)

В группе E Лиги чемпионов, где выступают "Челси" и "Краснодар", первые матчи закончились вничью. Российская команда на выезде сыграла со счетом 1:1 с французским "Ренном". А "Челси" дома не сумел переиграть испанскую "Севилью" – 0:0. Поэтому победитель этого матча мог претендовать на выход в лидеры квартета.

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Шанс выйти вперед "Челси" потерял на 14-й минуте. Вернера сбили в штрафной и арбитр назначил пенальти. Пробивать пошел Жоржинью, но мяч после его удара попал в штангу, после чего в спину голкиперу. Добивание же заблокировали защитники.

И все же на перерыв "Челси" ушел в статусе победителя. Отличился Хадсон-Одой. Гол выдался довольно курьезным. Игрок нанес не слишком сильный удар. И вратарь был обязан его поймать. Но сделал он это крайне неудачно. И тот отбился от него и залетел в ворота.

Во втором тайме "Краснодар" имел возможность сравнять счет. Но на этот раз рамка ворот сыграла в пользу "Челси". После удара Газинского мяч попал в перекладину.

Разгром российского клуба был оформлен в последние 15 минут матча. Концовка встречи показала полнейший провал "Краснодара" в обороне. Сначала в ворота российской команды был назначен еще один пенальти. На этот раз за игру рукой. Жоржинью на поле к тому времени уже не было, поэтому исправиться за удар в первом тайме он уже не мог. К мячу подошел Вернер и мощным ударом почти по центру забил.

За три минуты Вернер в штрафной отдал пас на Зиеша. Против игрока "Челси" было сразу трое соперников. но помешать пробить ему они не сумели. И в конце оба оказались на газоне.

Окончательный счет же установил Пулишич. Вокруг него в момент удара находилось четверо игроков. И вратарь. Но мяч прошел голкиперу между ног, залетев в ворота.

Видеообзор матча Краснодар – Челси