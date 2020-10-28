Російський клуб "Краснодар" приймав англійський "Челсі" в рамках Ліги чемпіонів. Матч закінчився розгромом "Краснодару".

Краснодар – Челсі 0:4

Голи: Хадсон-Одої, 37, Вернер, 76, Зієш, 79, Пулішич, 90

Нереалізований пенальті: Жоржинью, 14 (Челсі)

В групі E Ліги чемпіонів, де виступають "Челсі" та "Краснодар", перші матчі закінчилися внічию. Російська команда на виїзді зіграла з рахунком 1:1 з французьким "Ренном". А "Челсі" вдома не зумів переграти іспанську "Севілью" – 0:0. Тож переможець цього матчу міг претендувати на вихід в лідери квартету.

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Шанс вийти вперед "Челсі" втрати вна 14-й хвилині. Вернера збили у штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті. Пробивати пішов Жоржинью, але м'яч після його удару влучив у штангу, після чого у спину голкіперу. Добивання ж заблокували захисники.

Та все ж на перерву "Челсі" пішов у статусі переможця. Відзначився Хадсон-Одої. Гол видався доволі курйозним. Гравець завдав не надто сильного удару. І воротар був зобов'язаний його впіймати. Та зробив він це вкрай невдало. І той відбився від нього та залетів у ворота.

У другому таймі "Краснодар" мав можливість зрівняти рахунок. Але цього разу рамка воріт зіграла на користь "Челсі". Після удару Газінського м'яч влучив у перекладину.

Розгром російського клубу було оформлено в останні 15 хвилин матчу. Кінцівка зустрічі показала цілковитий провал "Краснодару" в обороні. Спочатку в ворота російської команди було призначено ще один пенальті. Цього разу за гру рукою. Жоржинью на полі на той час вже не було, тож виправитися за удар в першому таймі він вже не міг. До м'яча підійшов Вернер і потужним ударом майже по центру забив.

За три хвилини Вернер у штрафному віддав пас на Зієша. Проти гравця "Челсі" було одразу троє суперників. та завадити пробити йому вони не зуміли. І в кінцівці обоє опинилися на газоні.

Остаточний рахунок же встановив Пулішич. Навколо нього в момент удару перебувало четверо гравців. І воротар. Але м'яч пройшов голкіперу між ніг, залетівши у ворота.

Відеоогляд матчу Краснодар – Челсі