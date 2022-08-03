Промоутер Усика рассказал, кто готовит боксера к реваншу из Джошуа

3 августа 2022 , 17:17
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Источник:

инстаграмм Luckypunch.net

Александр Усик продолжает готовиться к реваншу против Энтони Джошуа. Промоутер украинского боксера рассказал, кто готовит Усика ко второй встрече с обиженным британским соперником.

Красюк: Всегда был и остается наставником Усика

Александр Красюк заверил, что Александр Усик продолжает свой победный путь под руководством Анатолия Ломаченко. Отец Василия Ломаченко готовит украинца к реваншу, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

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Анатолий Ломаченко всегда был и остается наставником Усика. Все, что происходит в тренировочном лагере, все происходит с согласия и под контролем Анатолия Николаевича,
– сказал промоутер чемпиона мира.

Джошуа стремится взять реванш

  • Во втором поединке Энтони попытается вернуть свои чемпионские титулы, которые у него отобрал Усик еще после первого боя. На кону будут стоять пояса IBF, WBA, WBO и IBO.
  • Одно время Александр пробыл без тренировочного процесса. Все из-за войны в Украине и службы в территориальной обороне Киевской области.
  • Но впоследствии боксер выехал из родной страны ради подготовки к поединку. Усик рассказал, что наши военные уговорили его согласиться провести реванш против Джошуа.
  • После встречи Усик вернется в Украину.
  • Во втором поединке у Джошуа не будет преимущества родных трибун, ведь бой состоится в Саудовской Аравии, а не в Великобритании.
  • Бывший чемпион мира по Украине Вячеслав Сенченко уверен в победе Усика. Он прогнозирует досрочную победу.
Автор: Софія Кулай