Красюк открыл занавес возвращения Беринчика на ринг: дата и будущий соперник

Денис Беринчик, как и Василий Ломаченко, продолжает помогать Украине в войне против России. Однако вскоре поклонники бокса увидят возвращение на ринг Беринчика.

Красюк: Где именно произойдет – пока мы не можем сказать

Денис Беринчик уже вернулся в тренировочный процесс, ведь еще в 2022 году боксер вернется на ринг. Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк рассказал о будущих планах украинца.

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Следующий бой Беринчика должен состояться в октябре. Промоутер назвал соперника украинца, которым станет француз с сенегальским происхождением Иван Менди. Красюк уже ездил в Париже, где встречался с его командой и заключил соглашение о поединке.

Мы планируем, что это сражение состоится в октябре. Где именно произойдет – пока мы не можем сказать, потому что именно сейчас мы находимся в центре переговоров. Мы планируем на октябрь, так что Денис Беринчик уже начал работать в усиленном режиме,

– рассказал Александр Красюк.

Последний раз Беринчик выходил на ринг еще в декабре 2021 года. В том поединке Денис одержал победу по судейским очкам россиянина Ису Чаниева.