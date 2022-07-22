Возвращение к спорту

34-летний боксер начинает восстанавливать свою физическую форму. Денис Беринчик показал, как умело подтягивается на турниках.

Интересно узнать Сначала будет разогрев: Ломаченко хотят организовать бой со Стивенсоном

Боксер обратился к своим подписчикам и заметил, что возвращается в спорт. Денис понемногу готовится к своему следующему бою.

Привет, братья. Начинаем потихоньку возвращаться в спорт,

– сказал боксер.



Беринчик вернулся к тренировкам / Скриншот с инстаграмма боксера

Беринчик был одним из украинских боксеров, сменивших ринг на службу. Денис вступил в терроборону столицы. Спортсмен находился в Харькове, ежедневно страдающем от обстрелов кафиров.

Боксер помогал местным разбирать завалы в Тростянце Сумской области.

Ранее генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк рассказал о жизни Беринчика после начала полномасштабной войны в Украине. По его словам, Александр занимается волонтерской деятельностью.

Напомним, что 22 октября Беринчик выйдет в ринг против Ивана Менди. Соперник украинца является гражданином Франции, но с сенегальскими корнями. Бой будет за титул EBU, которым владеет Менди.

Свой последний бой украинский боксер провел в декабре 2021 против россиянина Исы Чаниева. Беринчик победил соперника из вражеской страны по очкам судей.