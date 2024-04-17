"Самый сильный неудачник": промоутер прокомментировал возможную отмену реванша Усик – Фьюри

Александр Усик и Тайсон Фьюри 18 мая проведут битву за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. После этого, по условиям контракта, должен состояться реванш.

Однако в последнее время появляется все больше разговоров, что второй бой может не состояться. Команды "Цыганского короля" и Эй Джея работают над тем, чтобы битва их боксеров состоялась уже после поединка за абсолют.

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Достойная реакция из команды Усика

В частности, Эдди Хирн и Боб Арум ожидают, что, в случае уверенной победы Тайсона Фьюри, организатор боя откажется от идеи проведения реванша и санкционирует британское дерби.

На такие разговоры отреагировал Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика. Он заявил, что бой Фьюри – Джошуа действительно может состояться, но совсем не за таким сценарием, который себе нарисовали в воображении их команды.

Это не тема для обсуждения, потому что Тайсон не сможет победить (Усика – 24 Канал). Но поражение Фьюри не отменяет возможность проведения боя между Тайсоном и Джошуа, поскольку они могут определить, кто из них самый сильный неудачник,

– сказал Красюк.

Отметим, что ранее относительно реванша с Усиком также высказался лично Фьюри. Он заявил, что бой обязательно состоится, ведь украинец не захочет терять деньги.

. Накануне президент WBC Маурисио Сулейман презентовал специальный чемпионский пояс , который был изготовлен под битву за абсолют. Он сделан в цветах флагов стран будущих соперников.

Напомним, что победитель боя Усик – Фьюри, который состоится в столице Саудовской Аравии на "Kingdom Arena", станет первым абсолютом в истории хевивейта в эпоху четырех поясов.