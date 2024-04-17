Однако в последнее время появляется все больше разговоров, что второй бой может не состояться. Команды "Цыганского короля" и Эй Джея работают над тем, чтобы битва их боксеров состоялась уже после поединка за абсолют.

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Достойная реакция из команды Усика

В частности, Эдди Хирн и Боб Арум ожидают, что, в случае уверенной победы Тайсона Фьюри, организатор боя откажется от идеи проведения реванша и санкционирует британское дерби.

На такие разговоры отреагировал Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика. Он заявил, что бой Фьюри – Джошуа действительно может состояться, но совсем не за таким сценарием, который себе нарисовали в воображении их команды.

Это не тема для обсуждения, потому что Тайсон не сможет победить (Усика – 24 Канал). Но поражение Фьюри не отменяет возможность проведения боя между Тайсоном и Джошуа, поскольку они могут определить, кто из них самый сильный неудачник,

– сказал Красюк.

Отметим, что ранее относительно реванша с Усиком также высказался лично Фьюри. Он заявил, что бой обязательно состоится, ведь украинец не захочет терять деньги.

Интересно. Накануне президент WBC Маурисио Сулейман презентовал специальный чемпионский пояс, который был изготовлен под битву за абсолют. Он сделан в цветах флагов стран будущих соперников.

Напомним, что победитель боя Усик – Фьюри, который состоится в столице Саудовской Аравии на "Kingdom Arena", станет первым абсолютом в истории хевивейта в эпоху четырех поясов.