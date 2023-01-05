Вероятно, Ломаченко манипулируют, – промоутер Усика о скандале боксера с УПЦ МП

Василий Ломаченко попал в новый скандал из-за публикации проповеди митрополита УПЦ МП Лонгина. На сообщения боксера отреагировал генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк.

Промоутер Александра Усика эксклюзивно для 24 Канала прокомментировал ситуацию с Ломаченко. Красюк отметил, что он не может сказать ничего больше, чем то, что написали боксеру подписчики в инстаграме.

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Промоутер отметил, что лично не общается с Ломаченко, но подчеркнул, что последние публикации Василия имеют одно и то же направление.

Я не могу никак это прокомментировать больше чем то, как это комментируется в открытой среде. То есть, речь идет о том, что я не общаюсь с Ломаченко персонально, я не знаю его настоящую точку зрения. Но, если мы посмотрим его последние публикации в инстаграме, то видим одно и то же направление,

– сказал Красюк.

Гендиректор K2 Promotions добавил, что соответствующими сообщениями происходит манипуляция сознанием.

"Конечно, это все закрыто такой ширмой религии, веры в Бога, православия и т.д. Но это все не более чем сентиментализм. Во всех конфессиях пользуются сентиментализмом и недальновидностью своих прихожан и таким образом манипулируют их сознанием. Это не моя выдумка, а то, что известно всему просвещенному миру", – сказал Красюк.

И, вероятно, Ломаченко стал одним из тех, чьим сознанием манипулируют. Но с моей стороны это не более чем предположение. Вряд ли он большой сторонник врага, вряд ли он сторонник России, вряд ли он противник Украины. Я уверен, что это не так,

– заявил промоутер.

"Что касается таких дел, где нет авторитетов, которые могли бы точно отчитаться, что происходит, потому что есть тайна исповеди между прихожанами и священником, какую идеологию исповедует священник, – сложно сказать", – добавил он.

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Красюк подчеркнул, что "демагогия о мире, что люди не должны убивать друг друга – это все не больше, чем слова". Он добавил, что если поступки противоречат словам, "то грош цена тем словам".

Важно всегда разделять, что церковь, религия и вера – это три вещи, которые очень часто не касаются друг друга. Мы понимаем, что такое вера. Церковь – это организация, а религия – это целая организованная система знаний и влияний для того, чтобы получать какую-то определенную аудиторию в рамках общих интересов или идеологии. Поэтому не нужно путать веру со всем остальным. Если человек путает, то становится жертвой манипуляций и таким образом не может отличить правду от лжи,

– резюмировал промоутер Усика.

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