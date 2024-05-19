Боксеры провели на ринге в Саудовской Аравии полный 12-раундовый поединок. Только судейские записки определили победителя долгожданного поединка, хотя в 9-м раунде Тайсон побывал в нокдауне, сообщает 24 Канал.

К теме Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте

Слезы счастья

По раздельному решению победу одержал Александр Усик. Украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере, став абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Усик не сдержал эмоций и слез в момент объявления результата.



Слезы Александра Усика / Скриншот из видео

Украинский боксер поблагодарил всех за поддержку, посвятив этот исторический успех стране. Фьюри тоже достойно принял поражение, заговорив о реванше. Второй бой между боксерами может состояться уже в октябре 2024-го.