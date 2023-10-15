Боксеры уже подписали контракт на проведение битвы, однако до сих пор остается неизвестна точная ее дата. Ожидается, что все решится после выставочного боя Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября.

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Бой хотят провести уже в 2023 году

Промоутер украинского чемпиона Александр Красюк подтвердил, что именно поединок британца будет иметь большое значение в выборе даты. Он поделился очень оптимистичными планами, согласно которым чемпионы сверхтяжелого веса выйдут в ринг, чтобы выяснить лучшего уже в 2023 году.

Благодаря Дерилу Пиплсу и IBF мир может увидеть бой за звание абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Это зависит от следующего боя Фьюри с Фрэнсисом Нганну. Никто не верит, что может случиться что-то серьезное, но никогда не знаешь, это сверхтяжелый вес. Даже не говорю о поражении Тайсона, а о травме, это очень просто.



Мы думаем, что проведем бой с ним до конца этого года, но придется подождать до 28 октября. Мы приблизились к поединку за абсолютом настолько близко, как никогда раньше. Уже был подписан контракт. У нас есть правильные люди из Саудовской Аравии, стоящие за этим боем. Также есть Фьюри и Усик – оба готовы провести этот поединок,

– сказал Красюк.

Напомним, что свой последний бой Александр Усик провел в ночь с 26 на 27 августа и победил техническим нокаутом Даниеля Дюбуа. Тайсон Фьюри в 2023 году еще не выходил в ринг. В последний раз он сражался с Дереком Чисорой. Это произошло 3 декабря 2022 года, и в том бою "Жадное пузо" не получил достойного сопротивления и победил ветерана также техническим нокаутом.

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Справка. Оба участника боя за абсолютного чемпиона еще ни разу не проигрывали в профессиональной карьере. На счету украинца 21 поединок и все победы, из которых 14 досрочных, британец провел 34 боя, 33 выиграл (24 нокаутом) и один закончился ничьей.