Уже совсем скоро любителей бокса будет ждать супербой с участием Александра Усика. Команда украинца договорилась с Тайсоном Фьюри о подписании контракта на бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

По теме Победитель потеряет один пояс: Усик и Фьюри уже договорились об условиях реванша – интересные детали

Промоутер Фьюри верит в британца

На кону будет стоять четыре чемпионских пояса в сверхтяжелом весе – WBA, WBO, IBF и WBC. Первые три принадлежат Усику, тогда как последний – Фьюри. В преддверии боя Александр рассказал о подготовке к нему и потроил Тайсона.

Сейчас работаем над тем, чтобы организовать поединок с Фьюри. И вот дума, как с этим аватаром боксировать? Как его выигрывать? И как американский генерал сказал, что если у вас нет стратегии и характера, нужно отказаться от чего-либо одного. Характер – очень невероятная вещь. Когда бегу 20 километров кросс, второе "я" подходит ко мне и говорит: "Саня, да не беги, ты же чемпион мира, зачем тебе это, отдохни. У тебя же есть деньги, отдохни". А я говорю: "Да нет, брат, я тебя знать не знаю". И это была вся моя жизнь,

– рассказал Усик.

Украинец сразится с британцем в Саудовской Аравии в конце декабря или в январе 2024-го. Точный день поединка будет объявлен после встречи Фьюри и Нганну 28 октября.

Читайте также Александр и Екатерина Усики ждут четвертого ребенка

Достижения Усика и Фьюри