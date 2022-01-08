Коваленко вылечился от COVID-19: украинец попытается огорчить Шевченко
8 января 2022 , 08:35Читати новину українською
Источник:сайт Специи
Виктор Коваленко получил отрицательный тест на коронавирус. Уже 7 января полузащитник тренировался в общей группе.
Вернулся в общую группу
25-летний атакующий полузащитник готов снова выходить на поле в футболке. Виктор Коваленко может сыграть в украинском противостоянии в Серии А.
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Матч против Дженоа, которой руководит Андрей Шевченко, состоится 9 января. Подопечные Тьяго Мотты сыграют на выезде.
Также в следующей встрече Специи смогут помочь Рей Манай, Петко Христов и М'Бала Нзола. Все футболисты получили отрицательные тесты на коронавирус.
Накануне этой игры Специя идет на 17-й позиции в итальянском первенстве. Команда Коваленко имеет в своем активе 16 очков.
Сезон 2021/2022 для Коваленко
- Виктор вслед за Андреем Шевченко заболел COVID-19. Украинский наставник уже вернулся к работе и руководил Дженоа в игре против Сассуоло (1:1).
- Полузащитник пропустил пока лишь один матч "орлят" – против Вероны, в котором Специя потерпела поражение со счетом 1:2.
- В сезоне-2021/2022 Коваленко сыграл за итальянский клуб 13 матчей, в которых забил один гол и сделал два ассиста.