Полузащитник испанской "Барселоны" Филиппе Коутиньо пропустит ближайшие матчи команды. В том числе встречу против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов.

Коутиньо получил травму мышцы левого бедра, сообщили в "Барселоне". Произошло это уже после матча против "Реала", где игрок сыграл все 90 минут.

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О травме футболиста стало известно еще в воскресенье, 25 октября. Однако в "Барселоне" не сообщили сколько времени займет восстановление футболиста после повреждения. Игрок не попал в заявку команды на матч против "Ювентуса" в среду, 28 октября.

О серьезности травмы может свидетельствовать тот факт, что игрок был исключен из заявки сборной Бразилии на матчи, которые состоятся в ноябре. Главный врач команды заявил, что Коутиньо не успеет восстановиться от повреждения. Поэтому вместо него вызвали Лукаса Пакету.

Отметим, что Бразилия 13 ноября должна сыграть против Венесуэлы матч квалификации на Чемпионат мира. А уже 17 ноября – против Уругвая.

Матч "Динамо" с "Барселоной" запланирован на 4 ноября в Испании. В Киеве команды сыграют между собой уже после матчей сборных – 24 ноября.