Півзахисник іспанської "Барселони" Філіппе Коутінью пропустить найближчі матчі команди. В тому числі зустріч проти київського "Динамо" в Лізі чемпіонів.

Коутінью отримав травму м'яза лівого бедра, повідомили у "Барселоні". Сталося це вже після матчу проти "Реалу", де гравець зіграв усі 90 хвилин.

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Про травму футболіста стало відомо ще в неділю, 25 жовтня. Однак в "Барселоні" не повідомили скільки часу займе відновлення футболіста після ушкодження. Гравець не потрапив до заявки команди на матч проти "Ювентуса" в середу, 28 жовтня.

Про серйозність ушкодження може свідчити той факт, що гравець був виключений із заявки збірної Бразилії на матчі, які відбудуться в листопаді. Головний лікар команди заявив, що Коутінью не встигне відновитися від ушкодження. Тож замість нього викликали Лукаса Пакету.

Відзначимо, що Бразилія 13 листопада має зіграти проти Венесуели матч кваліфікації на Чемпіонат світу. А вже 17 листопада – проти Уругваю.

Матч "Динамо" з "Барселоною" запланований на 4 листопада в Іспанії. В Києві команди зіграють між собою вже після матчів збірних – 24 листопада.