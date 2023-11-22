Бывший чемпион мира Андрей Котельник высказался о назначении новой даты поединка между украинцем Александром Усиком, владеющим титулами WBA, WBO, IBO и IBF, и британцем Тайсоном Фьюри. Последнему принадлежит пояс WBC.

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Александр Усик и Тайсон Фьюри выйдут в ринг 17 февраля 2024 года. Поединок, который определит короля супертяжелого веса, состоится в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде.

Котельник: Фьюри провоцирует своих оппонентов

"Фьюри всегда так себя ведет – эмоционально, провоцирует своих оппонентов. Моя точка зрения – он набивает себе цену и раскручивает поединок. Как обычно делают американцы, некоторые англичане.

Что касается этого боя за абсолютное чемпионство в самой престижной категории – это уже другой вопрос. Хотя если Фьюри будет в такой же форме и будет так боксировать, как он боксировал последний бой, то шансов у него будет все меньше победить. Это моя точка зрения", – сказал Котельник.

Напомним, Фьюри 28 октября победил бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну раздельным решением судей, побывав во время боя в нокдауне. Усик в предыдущем поединке 26 августа одолел британца Даниэля Дюбуа.

К слову, Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.