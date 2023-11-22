Колишній чемпіон віту Андрій Котельник висловився про призначення нової дати поєдинку між українцем Олександром Усиком, який володіє титулами WBA, WBO, IBO та IBF, і британцем Тайсоном Ф'юрі. Останньому належить пояс WBC.
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Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі вийдуть у ринг 17 лютого 2024 року. Поєдинок, який визначить короля суперважкої ваги відбудеться у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді.
Котельник: Ф’юрі провокує своїх опонентів
"Ф’юрі завжди так себе поводить – емоційно, провокує своїх опонентів. Моя точка зору – він набиває собі ціну й розкручує поєдинок. Як типово роблять американці, деякі англійці.
Стосовно того, що цей бій за абсолютне чемпіонство в найпрестижнішій категорії – це вже інше питання. Хоча якщо Ф’юрі буде в такій же формі й так боксуватиме, як він боксував останній бій, то шансів у нього буде все менше перемогти. Це моя точка зору"
Нагадаємо, Фʼюрі 28 жовтня переміг колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну роздільним рішенням суддів, побувавши під час бою у нокдауні. Усик у попередньому поєдинку 26 серпня здолав британця Даніеля Дюбуа.