Колишній чемпіон віту Андрій Котельник висловився про призначення нової дати поєдинку між українцем Олександром Усиком, який володіє титулами WBA, WBO, IBO та IBF, і британцем Тайсоном Ф'юрі. Останньому належить пояс WBC.

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Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі вийдуть у ринг 17 лютого 2024 року. Поєдинок, який визначить короля суперважкої ваги відбудеться у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді.

Котельник: Ф’юрі провокує своїх опонентів

"Ф’юрі завжди так себе поводить – емоційно, провокує своїх опонентів. Моя точка зору – він набиває собі ціну й розкручує поєдинок. Як типово роблять американці, деякі англійці.

Стосовно того, що цей бій за абсолютне чемпіонство в найпрестижнішій категорії – це вже інше питання. Хоча якщо Ф’юрі буде в такій же формі й так боксуватиме, як він боксував останній бій, то шансів у нього буде все менше перемогти. Це моя точка зору"

Нагадаємо, Фʼюрі 28 жовтня переміг колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну роздільним рішенням суддів, побувавши під час бою у нокдауні. Усик у попередньому поєдинку 26 серпня здолав британця Даніеля Дюбуа.

До слова, Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рівні. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.