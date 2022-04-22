Костюк: Эти отношения не могут существовать

По словам Марты Костюк, около 95% российских теннисисток поддерживают агрессию своей страны в сторону Украины. Что касается мужчин-теннисистов, то здесь киевлянка не стала загадывать.

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В комментарии украинка откровенно рассказала о личной жизни. Костюк призналась, что к моменту начала войны имела отношения с представителем России. Но сразу поняла, что на фоне нападения страны-агрессора их отношения не будут иметь будущего, потому порвала с парнем.

Что касается моих отношений с российским теннисистом, то мы давно разошлись. В конце прошлого года я начала встречаться с еще одним представителем России, а к моменту начала войны мы даже были вместе. Но для меня сразу стало ясно, что эти отношения не могут существовать. И через неделю мы разошлись,

– рассказала Костюк.

Ранее 19-летняя теннисистка из столицы Украины призвала разговаривать на украинском.

Напомним, что Марта давно отказалась выступать на российских турнирах и никогда не будет менять украинское гражданство. В интервью 24 каналу теннисистка отмечала, что некорректно ехать на соревнования в России, когда у нас с ними проходят боевые действия.

Костюк была в списке украинских теннисистов, которые обратились к Ассоциации с требованием устранить россиян и белорусов, молчащих о войне в Украине. Украинцы предлагают WTA, ATP и ITF допускать к соревнованиям только тех, кто осудил кремлевского руководителя и его друга из Белоруссии Александра Лукашенко.