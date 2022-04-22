Що стосується моїх відносин із російським тенісистом, то ми давно розійшлись. В кінці минулого року я почала зустрічатись зі ще одним представником Росії, а на момент початку війни ми навіть були разом. Але для мене одразу стало зрозуміло, що ці стосунки не можуть існувати. І через тиждень ми розійшлись,
– розповіла Костюк.
Раніше 19-річна тенісистка зі столиці України закликала розмовляти українською.
Нагадаємо, що Марта вже давно відмовилась виступати на російських турнірах та ніколи не буде змінювати українське громадянство. У інтерв'ю 24 каналу тенісистка зазначала, що некоректно їхати на змагання у Росії, коли у нас із ними відбуваються бойові дії.
Костюк була у списку українських тенісистів, які звернулись до Асоціацій з вимогою усунути росіян та білорусів, які мовчать про війну в Україні. Українці пропонують WTA, ATP та ITF допускати до змагань лише тих, хто засудив кремлівського очільника та його друга з Білорусі Олександра Лукашенка.