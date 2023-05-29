Предложил поехать им в Бучу: Кулеба поддержал Костюк, которую освистали на Ролан Гаррос

Неприятный инцидент произошел с Мартой Костюк в матче первого круга с Ариной Сабаленко на Ролан Гаррос. Местные зрители засвистали украинскую теннисистку после проигранной встречи.

Жребий построил в первом круге Марту Костюк с белорусской Ариной Сабаленко. К сожалению, украинская теннисистка уступила в двух сетах представительнице вражеской страны – 6:3, 6:2.

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Позорное поведение фанатов Ролан Гаррос

После чего Марта еще раз проявила свою принципиальную и патриотическую позиции в момент, когда не пожала руку Сабаленко у сетки. Костюк уже традиционно сразу направилась поблагодарить судью на вышке.

Однако такое поведение украинки крайне не понравилось зрителям на трибунах Ролан Гаррос. Местные болельщики неожиданно освистали Костюк.

Интересно, что после матча сама Сабаленко заявила, что Костюк не заслуживает свист в свою сторону от болельщиков. Хотя Арина сначала сама подумала, что свист адресован в ее сторону, поэтому не помахала рукой трибунам, а поклонилась им. Но потом поняла, что нет, поэтому ей стало стыдно за свое поведение. Хотя мы не очень верим в искренность этих слов белорусской теннисистки.

Неожиданное поведение прокомментировала сама Марта. По ее мнению, этим освистали ее болельщикам должно быть стыдно. Ведь всегда чувствовала поддержку фанатов, но не в этот раз.

Кулеба: Освистывавшим нужно посетить Бучу

Свой комментарий поддержки на своей странице в твиттере оставил Дмитрий Кулеба. Министр иностранных дел Украины пригласил зрителей, которые освистали украинскую теннисистку, приехать в разрушенную оккупантами Бучу. Или приехать в Украину во время воздушной тревоги, когда с территории Беларуси взлетает вражеский самолет.

Я поддерживаю Марту Костюк, которую освистали за отказ пожать руку белоруске Арине Соболенко. Освистывающим нужно посетить Бучу, куда русская армия пришла из Беларуси и истребляла мирное население. Или бегать в укрытие, когда в Белоруссии взлетает российский самолет. Тогда свистите,

– написал Кулеба.

К сожалению, такая поддержка местных фанатов очень огорчила не только украинцев, но и саму Костюк. Хотя, как рассказывала сама Марта, она привыкла к хейту, поэтому удалила все соцсети со своего телефона, чтобы не читать критику, снижающую моральное состояние.