Признание Костюк
Большинство поклонников тенниса отдали свои голоса именно 18-летней Марте Костюк. Украинской теннисистке удалось опередить более опытных конкуренток.
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Костюк набрала 41% голосов. Ближайшей ее соперницей стала Анджелик Кербер – 36,2%. Тройку лидеров замкнула представительница Беларуси Арина Соболенко – 19%. Меньше всего голосов собрала казахстанка Юлия Путинцева – всего 3,8%.
- Интересно, что в подборку лучших ударов вошли выстрелы Кербер в матче против нашей первой ракетки Элины Свитолиной.
- Также следует отметить, что Соболенко благодаря классному выступлению в Мадриде подвинет Свитолину с 5 на 6 место в рейтинге WTA. Белоруска 8 мая поборется за титул чемпионки в столице Испании против Эшли Барти.
Бешеный удар
Украинка сделала классный удар в матче 1/8 финала турнира WTA в турецком Стамбуле. Марта не только сумела достать укороченный мяч возле сетки от россиянки Дарьи Касаткиной, но и перебить его на противоположную сторону прямо под линию корта. На видео видно, что теннисистка из Украины и сама не поверила, что ей удалось выйти победительницей из такой сложной ситуации.