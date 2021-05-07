Вылет из топ-5

Белорусская теннисистка вышла в финал турнира в Мадриде, где сыграет против первой ракетки мира Эшли Барти. Благодаря такому успеху Арина Соболенко сделает значительный скачок в рейтинге WTA.

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Спортсменка поднимется на 5 место с 7-й ступени. Вместо этого она опустит Элину Свитолину на 6-ю строчку. Даже в случае проигрыша Соболенко в финальной встрече с австралийкой разница между пятой и шестой позициями составит всего 10 очков. Такое отставание украинка может легко сократить.

Свитолина второй раз вылетит из пятерки лучших теннисисток. 14 сентября 2020 года Элина только неделю пробыла вне топ-5 рейтинга WTA.

Еще до обновления рейтинга разница между очками Свитолиной и Соболенко составляет 630 пунктов.

Украинка уже прибыла в Рому вместе со своим женихом французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Интересно, что эта позиция станет лучшим результатом Арины в карьере. Ранее теннисистка из Беларуси выше 7 места не поднималась. Если Соболенко удастся прыгнуть выше своей головы и переиграть Барти, то белорусская теннисистка станет 4-й ракеткой мира. Она опередит Софию Кенин.