Марта Костюк – Дарья Касаткьна 2:0 (6:3, 7:5)

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Украинка удачно начала игру, сделав брейк уже во втором гейме. Марта уверенно вела 4:1, но едва не позволила россиянке вернуться в борьбу.

Касаткина выиграла два гейма и сократила счет – 4:3. И после этого Костюк сделала еще один брейк и выиграла партию.

Второй сет Костюк снова начала чрезвычайно удачно и агрессивно. Два брейка позволили Марте уверенно лидировать. Но Касаткина сумела вернуться в игру благодаря обратным брейкам.

При счете 5: 4 украинка не смогла реализовать один матч-бол. В итоге Костюк в 11 гейме совершила очередной брейк и впоследствии подала на сет.

Поединок длился полтора часа. В предыдущем раунде 18-летняя украинка одолела теннисистку из России Камиллу Рахимову.