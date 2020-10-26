18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк не смогла доиграть финал 80-тысячника ITF в Мейконе (США). Украинка в третьем сете упала на поверхность корта, судороги долго не давали Марте подняться на собственные ноги.

Талантливая украинская теннисистка прокомментировала снятие с финального матча турнира в США из-за судорог. Костюк успокоила всех болельщиков относительно состояния ее здоровья после матча и указала, где сыграет следующий турнир. Об этом рассказала украинка в своем Instagram-аккаунте.

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Досадный финал несокрушимой Костюк

По словам Костюк, она отдала все силы на корте и боролась за победу на самом большом финале в карьере всем своим сердцем. Но, к сожалению, конец решающей встречи сложился не так, как хотела теннисистка из Украины.

"Мои ноги решили снова работать после многих медицинских процедур. Я могла вернуться в свою комнату на собственных ногах. Всем спасибо за поддержку. Следующая остановка – Тайлер, Техас", – написала Костюк.

На старте третьего сета украинскую теннисистку подвело здоровье. Костюк отказалась продолжать игру из-за судорог.

Поэтому автоматически победа досталась Беллис. Для украинки этот финал был самым большим в ее карьере, ранее она выигрывала два турнира ITF с призовым фондом 60 тысяч долларов. В обновленном рейтинге WTA Марта установит новый личный рекорд, поднявшись на 105-е место.

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