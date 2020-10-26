18-річна українська тенісистка Марта Костюк не змогла дограти фінал 80-тисячника ITF в Мейконі (США). Українка у третьому сеті впала на поверхню корту, судоми довго не давали Марті піднятись на власні ноги.

Талановита українська тенісистка прокоментувала зняття з фінального матчу турніру у США через судоми. Костюк заспокоїла всіх вболівальників щодо стану її здоров'я після матчу та вказала, де зіграє наступний турнір. Про це розповіла українка у своєму Instagram-акаунті.

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Прикрий фінал незламної Костюк

За словами Костюк, вона віддала всі сили на корті та боролась за перемогу на найбільшому фіналі у кар'єрі всім своїм серцем. Але, на жаль, кінець вирішальної зустрічі склався не так, як хотіла тенісистка з України.

"Мої ноги вирішили знову функціонувати після багато медичних процедур. Я могла повернутись до своєї кімнати на власних ногах. Всім дякую за підтримку. Наступна зупинка – Тайлер, Техас", – написала Костюк.

На старті третього сету українську тенісистку підвело здоров'я. Костюк відмовилась продовжувати гру через судоми.

Тому автоматично перемога дісталась Белліс. Для українки цей фінал був найбільший у її кар'єрі, раніше вона вигравала два турніри ITF з призовим фондом 60 тисяч доларів. В оновленому рейтингу WTA Марта встановить новий особистий рекорд, піднявшись на 105-е місце.

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