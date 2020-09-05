Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла японке Наоми Осаке в третьем круге Открытого чемпионата США. Украинке не хватило совсем чуть-чуть, чтобы сенсационно выйти в следующий раунд.

Украинка проиграла японской теннисистке в трех сетах. Матч продолжался 2 часа 26 минут, пишет 24 канал.

К теме: Сможет ли самая молодая украинка US Open-2020 Костюк создать сенсацию против Осаки: анонс

Марта Костюк (Украина) – Наоми Осака (Япония) – 1:2 (3:6, 7:6(4), 2:6)

Начало матча сразу дало понять любителям женского тенниса, что матч обещает быть жарким.

Осака начала матч очень осторожно, остерегаясь опасных мощных ударов украинки. Казалось, что все идет по плану Костюк, если бы не досадные проблемы с подачей. Похоже, в первом сете волнение взяло верх над Мартой.

We're 20 minutes from action on Ashe.



Who ya got?! #USOpen — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2020

Третий гейм стал провалом для украинской теннисистки, две двойные ошибки, которые она сумела отыграть. А вот в пятом гейме японская теннисистка таки наказала Костюк.

Отметим, невероятную игру Костюк у сетки. Если на дальней линии Осаке удавалось поймать украинку, то вблизи сетки Костюк не было равных. Она доставала те мячи, которые казались уже вроде бы "мертвыми".

Главной угрозой представительницы Японии стала первая подача, которая у Осаки является сверхмощной. Костюк попыталась несколько раз поймать безумные подачи японки на контратаке, что иногда удавалось представительнице Украины.

Первый сет японка таки завершила в свою пользу, украинские болельщики на миг потеряли надежду на положительный результат во встрече, но ее не потеряла Марта.

Невероятный сет украинки

Замерло сердце украинских фанатов тогда, когда Марта впервые взяла медицинский тайм-аут. Похоже, у украинки были некоторые проблемы с голеностопом.

Но это не помешало Костюк показывать уверенную игру в начале второго сета. Ключевым стал четвертый гейм, где Марта с огромными усилиями отбилась от шести брейкпойнтов соперницы. Мало, кто подумал, что 18-летняя украинка способна на такое. Сама Осака похлопала в ладоши после одного из безумных розыгрышей в исполнении 18-летней соперницы.

Именно после этого гейма украинка полностью взяла инициативу на себя, казалось, что когда-то первой ракеткой мира была не Осака, а именно Костюк.

В седьмом гейме Костюк впервые в матче заработала брейкпойнт и сразу двойной. Первый Наоми отыграла благодаря классной подаче, а вот на втором ей немного не повезло, мяч улетел далеко в аут.

Впервые в матче украинка вела с брейком и выходила подавать на сет. Опытные болельщики тенниса знают, что в таких моментах андердоги очень часто слишком волнуются и вероятность брейка крайне велика, этот матч не стал исключением.

Судьба партии решалась на тай-брейке, во время которого Костюк показала себя лучше и заслуженно забрала вторую партию, во время которой она выглядела не хуже двукратной чемпионки турниров Grand Slam.

Осака впервые со злости бросила ракетку на корт. Как отметила Осака в послематчевом комментарии, украинка лучше выглядела во втором сете.

Читайте также: Ролан Гаррос-2020: Свитолина и трое украинок сыграют в основной сетке

Победа Осаки на опыте

Украинка снова попросила медицинскую помощь перед третьим решающим сетом. Костюк хорошо начала третью партию и вела в счете 2:1, имея тройной брейкпойнт, а потом еще и два обычных. Тем не менее, фортуна была не на ее стороне. С каждым ударом Костюк чего-то не хватало.

Далее началось то, чего украинские фанаты не хотели бы видеть. Не имея большого опыта таких матчей, Марта просто не нашла в себе психологических сил на возобновление борьбы. Она раз за разом кричала сама на тебя, глядя в сторону матери, которая является тренером 18-летней теннисистки. Украинка смогла выиграть лишь один мяч-2: 6.

В комментарии Осака отметила хорошую игру Костюк. По ее словам, если она показывает такой высокий уровень тенниса в свои 18 лет, то что же будет в будущем. А завершила она свою речь словами, что уже боится Марту Костюк.

Naomi Osaka survives a tough challenge from Marta Kostyuk.



Round 4 for our 2018 champ. pic.twitter.com/1iPePoDDtE — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2020

В 2018 году Марта Костюк уже играла в третьем круге мейджоров, правда, это было на В Австралии, где она в 15-летнем возрасте уступила своей землячке Элине Свитолиной.

Костюк была последней украинкой на US Open, она единственная ранее вышла в третий круг соревнований. В следующем раунде Осака сыграет против Магды Линетт (№37 WTA) или Анетт Контавейт (№21 WTA).

Костюк – Осака видеообзор матча