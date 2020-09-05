Українська тенісистка Марта Костюк програла японці Наомі Осаці у третьому колі Відкритого чемпіонату США. Українці не вистачило зовсім трохи, щоб сенсаційно вийти у наступний раунд.

Українка програла японській тенісистці у трьох сетах. Матч тривав 2 години 26 хвилин, пише 24 канал.

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Марта Костюк (Україна) – Наомі Осака (Японія) – 1:2 (3:6, 7:6(4), 2:6)

Початок матчу відразу дав зрозуміти любителям жіночого тенісу, що матч обіцяє бути спекотним.

Осака розпочала матч дуже обережно, остерігаючись небезпечних потужних ударів українки. Здавалось, що все йде за планок Костюк, якби не прикрі проблеми з подачею. Схоже, у першому сеті хвилювання взяло верх над Мартою.

We're 20 minutes from action on Ashe.



Who ya got?! #USOpen — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2020

Третій гейм став провалом для української тенісистки, дві подвійні помилки, які вона зуміла відіграти. А от у п'ятому геймі японська тенісистка таки покарала Костюк.

Відзначимо, неймовірну гру Костюк біля сітки. Якщо на дальній лінії Осаці вдавалось зловити українку, так поблизу сітки в Костюк не було рівних. Вона діставала ті м'яч, які здавались вже начебто "мертвими".

Головною загрозою представниці Японії стала перша подача, яка у Осаки є надпотужною. Костюк спробувала декілька разів зловити шалені подачі японки на контратаці, що інколи вдавалось представниці України.

Перший сет японка таки завершила на свою користь, українські вболівальники на мить втратили надію на позитивний результат у зустрічі, але її не втратила Марта.

Неймовірний сет українки

Завмерло серце українських фанатів тоді, коли Марта вперше взяла медичний тайм-аут. Схоже, в українки були деякі проблеми із гомілкостопом.

Але це не завадило Костюк показувати впевнену гру на початку другого сету. Ключовим став четвертий гейм, де Марта з величезними зусиллями відбилася від шести брейкпойнтів суперниці. Мало, хто подумав, що 18-річна українка здатна на таке. Сама Осака поплескала у долоні після одного із шалених розіграшів у виконанні 18-річної суперниці.

Саме після цього гейму українка повністю перебрала ініціативу на себе, здавалось, що колись першою ракеткою світу була не Осака, а саме Костюк.

У сьомому геймі Костюк вперше в матчі заробила брейкпойнт і відразу подвійний. Перший Наомі відіграла завдяки класній подачі, а ось на другому їй трохи не пощастило, м'яч полетів далеко в аут.

Вперше в матчі українка вела з брейком і виходила подавати на сет. Досвідчені вболівальники тенісу знають, що в таких моментах андердоги дуже часто надто хвилюються і ймовірність брейка вкрай велика, цей матч не став винятком.



Доля партії вирішувалася на тай-брейку, під час якого Костюк показала себе краще і заслужено забрала другу партію, під час якої вона виглядала не гірше дворазової чемпіонки турнірів Grand Slam.

Осака вперше зі злості кинула ракетку на корт. Як зазначила Осака у післяматчевому коментарі, українка краще виглядала у другому сеті.

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Перемога Осаки на досвіді

Українка знову попросила медичну допомогу перед третій вирішальним сетом. Костюк гарно розпочала третю партію та вела у рахунку 2:1, маючи потрійний брейкпойнт, а потім ще і два звичайних. Проте, фортуна була не на її стороні. З кожним ударом Костюк чогось не вистачало.

Далі розпочалось те, чого українські фанати не хотіли б бачити. Не маючи великого досвіду таких матчів, Марта просто не знайшла в собі психологічних сил на відновлення боротьби. Вона раз по раз кричала сама на тебе, дивлячись у сторону матері, яка є тренером 18-річної тенісистки. Українка змогла виграти лише один м'яч – 2:6.

У коментарі Осака відзначила хорошу гру Костюк. За її словами, якщо вона показує такий високий рівень тенісу у свої 18 років, то що ж буде у майбутньому. А завершила вона свою промову словами, що вже боїться Марту Костюк.

Naomi Osaka survives a tough challenge from Marta Kostyuk.



Round 4 for our 2018 champ. pic.twitter.com/1iPePoDDtE — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2020

У 2018 році Марта Костюк вже грала в третьому колі мейджорів, щоправда, це було на в Австралії, де вона в 15-річному віці поступилася своїй землячці Еліні Світоліній.

Костюк була останньою українкою на US Open, вона єдина раніше вийшла у третє коло змагань. У наступному раунді Осака зіграє проти Магди Лінетт (№37 WTA) або Анетт Контавейт (№21 WTA).

Костюк – Осака відеоогляд матчу