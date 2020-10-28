Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален продолжает получать награды с соревнований. Даже несмотря на то, что биатлонист завершил карьеру в 2018 году, его задел пополнился еще одной наградой с Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Все благодаря допингу россиянина Евгения Устюгова.

У российского биатлониста Евгения Устюгова отобрали два олимпийских "золота" из-за допинг-скандала. Все результаты, которые он показывал с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14 были аннулированы, пишет 24 канал.

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"Король" биатлона добыл рекордное "золото"

На этот период приходятся золотая медаль в масс-старте и бронза в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи 2014 года.

Теперь эстафетное "золото" Сочи получит сборная Германии, серебряные награды достанутся австрийским спортсменам, а норвежцы, которые в протоколе были четвертыми, поднимутся на третью ступеньку пьедестала. В составе той команды из Норвегии как раз и выступал легендарный биатлонист Бьорндален.

Несмотря на то, что два года назад норвежец уже завершил карьеру, он пополнит свою копилку уже 14-й олимпийской наградой. Добавим, что после завершения карьеры Бьорндален женился на белорусской биатлонистке, которая уже тоже завершила карьеру, Дарье Домрачевой. Теперь норвежец работает тренером в сборной Китая.

Фуркад тоже не остался без медали

Золотая медаль Устюгова, которую он одержал в масс-старте на Олимпиаде в Ванкувере (Канада), перешла в руки французского биатлониста Мартена Фуркада, который вторым пересек финишную линию. Серебряная награда полетит в Словению к Паволу Хурайту, а бронзовым призером станет австриец Кристоф Зуманн, у которого было четвертое место.

Это олимпийское "золото" стало уже шестым в активе Фуркада. Также француз выиграл два "золота" на Олимпиаде в Сочи 2014 года и три медали высшего достоинства в Пхенчхане-2018. Француз положил винтовку на полку в 2019 году.