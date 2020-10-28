Норвежець Уле-Ейнар Бйорндален продовжує отримувати нагороди зі змагань. Навіть попри те, що біатлоніст завершив кар'єру у 2018 році, його доробок поповнився ще однією нагородою з Олімпійських ігор 2014 року у Сочі. Все завдяки допінгу росіянина Євгена Устюгова.

У російського біатлоніста Євгена Устюгова відібрали два олімпійських "золота" через допінг-скандал. Всі результати. які він показував з 24 січня 2010 року до кінця сезону-2013/14 були анульовані, пише 24 канал.

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"Король" біатлону здобув рекордне "золото"

На цей період припадають золота медаль у мас-старті і бронза в естафеті на Олімпіаді у Ванкувері, а також золото в естафеті на Олімпіаді в Сочі. 2014 року.

Тепер естафетне "золото" Сочі отримає збірна Німеччини, срібні нагороди дістануться австрійським спортсменам, а норвежці, які в протоколі були четвертими, підіймуться на третю сходинку п'єдесталу. У складі тієї команди з Норвегії якраз і виступав легендарний біатлоніст Бйорндален.

Попри те, що два роки тому норвежець вже завершив кар'єру він поповнить свою скарбничку вже 14-ю олімпійською нагородою. Додамо, що після завершення кар'єри Бйорндален одружився із білоруською біатлоністкою, яка вже теж завершила кар'єру, Дар'єю Домрачевою. Тепер норвежець працює тренером у збірній Китаю.

Фуркад теж не залишився без медалі

Золота медаль Устюгова, яку він здобув у мас-старті на Олімпіаді у Ванкувері (Канада), перейшла у руки французького біатлоніста Мартена Фуркада, який другим перетнув фінішну лінію. Срібна нагорода полетить у Словенію до Павола Хурайта, а бронзовим призером стане австрієць Крістоф Зуманн, у якого було четверте місце.

Це олімпійське "золото" стало вже шостим у доробку Фуркада. Також француз виграв два "золота" на Олімпіаді у Сочі 2014 року та три медалі вищого ґатунку в Пхенчхані-2018. Француз поклав гвинтівку на поличку у 2019 році.