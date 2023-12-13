Перед очной встречей в 6-м туре оба клуба имели в своем активе по 5 баллов. Поэтому судьба путевки в плей-офф Лиги чемпионов определялась именно 12 декабря.

Смотрите также Одной победы в ЛЧ хватило: Трубин спас для Бенфики евровесну – видеообзор

Алкогольный подарок для фанатов

Первый и последний гол во встрече Копенгаген – Галатасарай был забит на 58 минуте матча. Хозяев вывел вперед Лерагера, который на последней минуте встречи был вынужден досрочно уйти с поля. Лукас за 5 минут умудрился получить две желтые карточки, которые превратились в изъятие в конце поединка.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Копенгагена 1:0, которая принесла клубу из Дании три балла и выход в плей-офф ЛЧ. Датский коллектив набрал 8 очков. Галатасарай с 5 пунктами закончил групповой раунд на 3-й позиции, продолжив для себя еврокубки в плей-офф Лиги Европы.

Вместе с Копенгагеном в плей-офф ЛЧ вышла мюнхенская Бавария. Еврокубковый сезон сенсационно завершился для Манчестер Юнайтед.

После поединка Копенгаген решил по-особому отблагодарить болельщиков за поддержку. Каждый, кто был на трибунах, получил от любимого клуба по бокалу пива.



Копенгаген сделал подарок болельщикам / Фото Football In Denmark