К счастью, для поклонников украинского голкипера и непосредственно Бенфики команда смогла собраться и в последнем туре спастись от позорного вылета из еврокубков. "Орлы" одержали первую победу в групповом раунде в выездном матче против РБ Зальцбурга 1:3, сообщает 24 Канал.

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"Орлы" спаслись от позора

Ворота португальского клуба традиционно защищал Анатолий Трубин. В первом тайме "орлы" дважды отличились в воротах хозяев. Сначала Ди Мария открыл счет во встрече, а уже под занавес тайма Силва удвоил преимущество гостей 0:2.

Практически на старте второго тайма Зальцбург отквитал один мяч благодаря удару Сучича. Однако в компенсированное до поединка время "орлы" дожали соперника. После гола Кабрала счет уже стал 1:3 в пользу Бенфики.

Финальный свисток зафиксировал победу клуба Трубина, позволившей "орлам" выйти на третье место группы "D", опередив все тот же Зальцбург (хотя у обоих клубов по 4 балла, но у португальцев лучше дополнительная статистика). Бенфика чудом спасла себе еврокубковую весну, которую продолжит в плей-офф Лиги Европы.

В Лиге чемпионов из этого квартета остались Реал Сосьедад и Интер, у которых по 12 очков соответственно.

К слову. Для 22-летнего украинского голкипера эта игра стала 17-й, у которых пропустил 16 голов и отыграл 6 матчей на ноль. Трубин отстоял во всех поединках Бенфики в групповом раунде ЛЧ.

РБ Зальцбург – Бенфика: видеообзор матча