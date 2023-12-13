Перед очною зустріччю у 6-му турі обидва клуби мали у своєму активі по 5 балів. Тому доля путівки у плей-оф Ліги чемпіонів визначалась саме 12 грудня.

Дивіться також Однієї перемоги в ЛЧ вистачило: Трубін врятував для Бенфіки євровесну – відеоогляд

Алкогольний подарунок для фанатів

Перший та останній гол у зустрічі Копенгаген – Галатасарай був забитий аж на 58 хвилині матчу. Господарів вивів уперед Лерагер, який на останній хвилині зустрічі був змушений достроково піти з поля. Лукас за 5 хвилин примудрився отримати дві жовті картки, які перетворились у вилучення наприкінці поєдинку.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Копенгагена 1:0, яка принесла клубу з Данії три бали та вихід у плей-офф ЛЧ. Данський колектив набрав 8 очок. Натомість Галатасарай із 5 пунктами закінчив груповий раунд на 3-й позиції, продовживши для себе єврокубки у плей-оф Ліги Європи.

Разом із Копенгагеном у плей-оф ЛЧ вийшла мюнхенська Баварія. Єврокубковий сезон сенсаційно закінчився для Манчестер Юнайтед.

Після поєдинку Копенгаген вирішив по-особливому віддячити уболівальникам за підтримку. Кожен, хто був на трибунах, отримав від улюбленого клубу по бокалу пива.



Копенгаген зробив подарунок уболівальникам / Фото Football In Denmark