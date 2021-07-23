Координатор Олимпиады-2020 использовала слово "Россия", несмотря на запрет

Олимпийские игры-2020 в Токио набирают обороты. Вместо "России" на соревнованиях в Японии выступает команда Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committe).

Первый фейл со сборной Олимпийского комитета России

Российские спортсмены вынуждены выступать на Олимпиаде-2020 под нейтральным флагом ОКР (Олимпийский комитет России), а вместо гимна будет звучать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского. Все из-за допинг-скандала.

Интересно посмотреть В Токио началась церемония открытия Олимпийских игр: онлайн-трансляция

Одними из первых на старт в Токио вышли гребцы. Во время соревнований координатор несколько раз использовала слово "Россия" даже несмотря на запрет. Она пыталась указать спортсменам Илье Кондратьеву и Андрею Потапкину, которые заблудились после финиша. Пересекая финальную линию они поплыли в совершенно другом направлении.

Интересно, что журналистам, которые использовали слово "Россия" на пресс-конференции ВАДА, запрещали это делать, указывая на то, что такой команды на Олимпиаде-2020 нет.