Координатор Олимпиады-2020 использовала слово "Россия", несмотря на запрет
Источник:Матч ТВ
Олимпийские игры-2020 в Токио набирают обороты. Вместо "России" на соревнованиях в Японии выступает команда Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committe).
Первый фейл со сборной Олимпийского комитета России
Российские спортсмены вынуждены выступать на Олимпиаде-2020 под нейтральным флагом ОКР (Олимпийский комитет России), а вместо гимна будет звучать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского. Все из-за допинг-скандала.
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Одними из первых на старт в Токио вышли гребцы. Во время соревнований координатор несколько раз использовала слово "Россия" даже несмотря на запрет. Она пыталась указать спортсменам Илье Кондратьеву и Андрею Потапкину, которые заблудились после финиша. Пересекая финальную линию они поплыли в совершенно другом направлении.
Интересно, что журналистам, которые использовали слово "Россия" на пресс-конференции ВАДА, запрещали это делать, указывая на то, что такой команды на Олимпиаде-2020 нет.
- Еще перед стартом Олимпийских игр сразу двое российских пловцов попались на допинге. Кудашев должен был представлять сборную на дистанции 200 метров баттерфляем. Другая отстраненная россиянка Андрусенко должна была выступать в эстафете 4х100 в свободном стиле.
- Также женская сборная по регби была отправлена на самоизоляцию. У одного из представителей команды был обнаружен положительный тест на коронавирус.