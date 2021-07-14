У кого именно обнаружили коронавирус – не указано. Это не спортсменка, а "сотрудник команды".

К теме Ответы о Крыме и допинге: российским спортсменам-олимпийцам раздали методички

Несмотря на это, всю команду отправили на двухдневный карантин. Спортсменок закрыли в номерах, куда им приносят еду. Выходить за пределы номеров они не имеют права.

На протяжении всего этого времени их постоянно будут проверять на коронавирус.

Лишь через два дня, если новых случаев коронавируса в российской команде выявлено не будет, спортсменок выпустят из номеров и разрешат тренироваться.