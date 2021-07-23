Перший фейл із збірною Олімпійського комітету Росії
Російські спортсмени вимушені виступати на Олімпіаді-2020 під нейтральним прапором ОКР (Олімпійський комітет Росії), а замість гімну лунатиме фрагмент з Концерту для фортепіано з оркестром № 1 Петра Чайковського. Все через допінг-скандал.
Цікаво подивитись У Токіо розпочалася церемонія відкриття Олімпійських ігор: онлайн-трансляція
Одними із перших на старт у Токіо вийшли веслувальники. Під час змагань координаторка декілька разів використовувала слово "Росія" навіть попри заборону. Вона намагалась вказати спортсменам Іллі Кондратьєву та Андрію Потапкіну, які заблукали після фінішу. Перетнувши фінальну лінію вони поплили у зовсім іншому напрямку.
Цікаво, що журналістам, які використовували слово "Росія" на пресконференції ВАДА, забороняли це робити, вказуючи на те, що такої команди на Олімпіаді-2020 немає.
- Ще перед стартом Олімпійських ігор відразу двоє російських плавців попались на допінгу. Кудашев повинен був представляти збірну на дистанції 200 метрів батерфляєм. Інша відсторонена росіянка Андрусенко мала виступати в естафеті 4х100 у вільному стилі.
- Також жіноча збірна з регбі була відправлена на самоізоляцію. В одного із представників команди був виявлений позитивний тест на коронавірус.