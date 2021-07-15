Сами забирают в себя шанс выступить на Олимпиаде

В допинг-скандал попали пловцы из России Вероника Андрусенко и Александр Кудашев. Спортсмены временно не смогут участвовать в соревнованиях. А худшее для российской сборной то, что попались на употреблении запрещенных препаратов накануне Олимпиады-2020 в Токио.

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Международная федерация плавания (FINA) объявила, что решение было принято после полученных результатов Всемирного антидопингового агентства (WADA) и следующих данных московской антидопинговой лаборатории.

В России не собираются опускать руки. По словам президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова, российская сторона будет оспаривать решение для того, чтобы пловцы смогли выступить на самом важном старте в жизни каждого спортсмена.

Кудашев должен был представлять российскую сборную на дистанции 200 метров баттерфляем. Другая отстраненная россиянка Андрусенко должна была выступать в эстафете 4х100 в свободном стиле.

Без государственного флага и гимна России

Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и будут проходить до 8 августа. Однако в течение этих дней российские спортсмены не смогут исполнять свой гимн и радоваться с флагом России.

WADA наложила санкции на российских спортсменов. В Японии атлеты будут вынуждены выступать под нейтральным флагом, а в случае победы на соревнованиях еще и не будут петь русским гимн. На арене или в зале будет звучать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.