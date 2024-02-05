Топ-клубы уже заждались: стали известны новые интересные детали контракта между Судаковым и Шахтером

Георгий Судаков подписал новое соглашение с донецким клубом, но Шахтер не прописал в нем клаусулу. Кроме того, слухи о повышении зарплаты украинцу оказались ложью.

Этой зимой Шахтер не только усиливал команду, а и продлевал контракты со своими лидерами. К примеру, подписи под новыми соглашениями поставили Артем Бондаренко и Олег Очеретько.

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Также пролонгировал свой договор и Георгий Судаков, к которому проявляют интерес несколько клубов из топ-лиг. Причем новое соглашение продлено лишь на полгода по сравнению с предыдущим – до конца 2028 года.

В СМИ предполагали, что в контракте Георгия теперь прописана клаусула в размере 150 миллионов евро. По крайней мере на это намекнул генеральный директор Шахтера Сергей Палкин на своей странице в инстаграм.

Впрочем известный журналист Виктор Вацко опровергает эту информацию. По его данным, в соглашении с Судаковым не прописаны никакие отступные. Кроме того, источник сообщает, что слухи о повышении зарплаты Георгия до 1,5-2 миллионов евро в год также является неправдой.

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Отметим, что в 2023 году Судаков стал системообразующим игроком как в Шахтере, так и в сборной Украины. В этом сезоне хавбек забил три гола в 18-ти играх за дончан, среди них и мяч в Лиге чемпионов в ворота Барселоны.

Карьера Георгия Судакова