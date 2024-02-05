Цієї зими Шахтар не тільки посилював команду, а і продовжував контракти зі своїми лідерами. До прикладу, підписи під новими угодами поставили Артем Бондаренко та Олег Очеретько.

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Також пролонгував свій договір і Георгій Судаков, до якого проявляють інтерес кілька клубів з топ-ліг. Причому нова угода продовжена лише на півроку у порівнянні із попередньою – до кінця 2028 року.

У ЗМІ припускали, що в контракті Георгія тепер прописана клаусула у розмірі 150 мільйонів євро. Принаймні на це натякнув генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін на своїй сторінці в інстаграм.

Втім відомий журналіст Віктор Вацко спростовує цю інформацію. За його даними, в угоді із Судаковим не прописані жодні відступні. Крім того, джерело повідомляє, що чутки про підвищення зарплати Георгія до 1,5-2 мільйонів євро на рік також є неправдою.

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Зазначимо, що у 2023 році Судаков став системоутворюючим гравцем як в Шахтарі, так і у збірній України. Цього сезону хавбек забив три голи у 18-ти іграх за донеччан, серед них і м'яч в Лізі чемпіонів у ворота Барселони.

Кар'єра Георгія Судакова