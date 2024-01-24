21-летним футболистом больше всего интересуются итальянские Наполи и Ювентус. В СМИ была информация, что "неаполитанцы" предлагали более 30 миллионов за Судакова, но получили "тыкву".
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"Неаполитанцы" не теряют надежд подписать Судакова
Впоследствии генеральный директор Шахтера Сергей Палкин публично объявил, что донецкий клуб отклонил 40-миллионное предложение за Георгия, но не назвал клубу, который делал это приглашение. В прессе поговаривали, что функционер "горняков" говорил именно о Наполе.
Однако даже после отказа итальянский клуб не желает останавливаться в попытке подписать талантливого полузащитника. Действующий чемпион Серии А готов снова взять за переход Судакова летом 2024-го.
Однако для этого Наполи нужно выполнить одно важное условие – пробиться в Лигу чемпионов. Ведь в противном случае итальянцам будет сложно выиграть борьбу за украинца у других заинтересованных клубов.
- Отметим, что этот сезон-2023/2024 сейчас складывается неудачно для Наполи. Клуб из Неаполя после 20 туров занимает лишь 9 место, набрав 31 балл. Однако в зону ЛЧ отставание только в 3 очка (до четвертой Фиорентины).
- Напомним, что 22 января Наполи минимально проиграло Интеру в финале Суперкубка Италии 0:1. С 60-й минуты "неаполитанцы" играли в меньшинстве после удаления центрального форварда Джованни Симеоне.
Что касается нынешнего клуба Судакова – Шахтера, то "горняки" закончили первую часть сезона УПЛ на 4 месте (31 пункт). Евровесну "кроты" продолжат в Лиге Европы, где сыграют против французского Марселя (15 и 22 февраля).
Главное о Георгии Судакове
- Судаков – питомец донецкого Шахтера, который в апреле 2023-го продлил контракт с "горняками" до конца июня 2028-го года.
- Для Георгия будущий трансфер станет чем-то новым. Ведь в карьере полузащитника только выступления за донецкий клуб.
- В этом сезоне-2023/2024 Судаков не так сильно отличается своей результативностью, как это было в прошлом сезоне. Сейчас 3 гола и 1 ассист в 18 сыгранных поединках во всех турнирах.
- Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро, но "горняки" хотят выручить за своего лидера гораздо больше.