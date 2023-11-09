"Блаугранас" минимально проиграли на выезде Шахтеру в 4 туре группового раунда Лиги чемпионов 1:0. Единственный гол в ворота тер Штегена забил форварда Даниил Сикан. "Горняки" нанесли Барселоне первое поражение в этом групповом розыгрыше ЛЧ.

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Дела у "блаугранас" идут не лучше

Несмотря на фиаско, каталонский клуб продолжает лидировать в группе "Н", набрав 9 баллов за четыре матча. Однако теперь столько же очков набрало и второе Порту.

Поражение от "кротов" может привести к расколу внутри коллектива Барселоны. По информации издания, по меньшей мере четверо футболистов выступили против главного тренера команды Хави.

Игроки "блаугранас" недовольны отношением 43-летней клубной легенды к работе. Вроде бы Хави довольно поверхностно собирает информацию о соперниках Барселоны, которую впоследствии подает своей команде.

Также атмосфера внутри команды далеко от идеальной.

Если игроки недовольны работой Хави, то у наставника есть полный кредит доверия от руководства Барселоны.

Отметим, что Хави признался, что матч против Шахтера стал самым плохим поединком для Барселоны под его руководством.

Каталонский клуб после 12 туров Ла Лиги занимает 3-е место турнирной таблицы. Подопечные Хави набрали 27 баллов. До неожиданного лидера сезона Жироны и второго Реала отставание в 4 и 2 балла соответственно.

Любопытно! Хави возглавляет Барселону с ноября 2021 года. Контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Хави провел во главе испанского гранда 106 матчей и привел команду к двум трофеям.

Уже 12 ноября Барселона попытается реабилитироваться перед болельщиками после поражения от Шахтера в Лиге чемпионов. В этот день "блаугранас" примет Алавес.