Конор МакГрегор сконфузился во время символического броска на бейсбольном матче: видео

Боец Конор МакГрегор стал почетным гостем во время матча по бейсболу между командами Чикаго Кабс и Миннесота Твинс. И ему даже доверили сделать первый символический бросок. Но что-то пошло не так.

МакГрегор торжественно вышел на питчерскую горку для того, чтобы сделать бросок. Бросал левой рукой. Но бросок был настолько неудачным, что мяч просто полетел в сторону.

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Такой бросок вызвал только смех у присутствующих. В том числе у самого МакГрегора.

"Самый крушительный первый бросок, который когда-либо видел. Здесь есть и злость, и сила", – пошутил МакГрегор после своей неудачи.

Напомним, что МакГрегор сейчас проходит процедуру восстановления после тяжелого перелома, который он получил в бою против Дастина Порье.