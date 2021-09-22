МакГрегор урочисто вийшов на пітчерську гірку для того, щоб зробити кидок. Кидав він лівою рукою. Але кидок був настільки невдалим, що м'яч просто полетів в сторону.

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Такий кидок викликав лише сміх у присутніх. У тому числі в самого МакГрегора.

"Найбільш руйнівний перший кидок, який коли-небудь бачив. Тут є і злість, і сила", – пожартував МакГрегор після своєї невдачі.

Нагадаємо, що МакГрегор зараз проходить процедуру відновлення після важкого перелому, який він отримав в бою проти Дастіна Пор'є.