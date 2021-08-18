Бешеный удар повалил бейсболиста

Неприятный для Бесситта инцидент произошел в дебюте поединка, когда на табло горели нули. Крис, выступающий на позиции питчера, пытался выбить из игры бейсболиста Уайт Сокс Брайана Гудвина.

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Бесситт бросил мяч, который Он отбил прямо ему в голову. Получив тяжелый удар по голове, игрок упал на землю.

Игра сразу была приостановлена, а партнеры Бесситта попросили помощи у медиков.

Оказалось, что Гудвин попал в глаз Бесситту. Приблизительная скорость мяча при попадании в лицо составила 160 километров в час.

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Бейсболист не смог самостоятельно покинуть площадку, поэтому его вывезли на реанимобиле. Впоследствии Бесситт отправился в больницу.

Боб Мелвин, менеджер Окленд Атлетикс, заявил, что бейсболист в сознании. Вместе с тем Бесситт нуждается в дальнейшем обследовании.