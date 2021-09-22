МакГрегор торжественно вышел на питчерскую горку для того, чтобы сделать бросок. Бросал левой рукой. Но бросок был настолько неудачным, что мяч просто полетел в сторону.
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Такой бросок вызвал только смех у присутствующих. В том числе у самого МакГрегора.
"Самый крушительный первый бросок, который когда-либо видел. Здесь есть и злость, и сила", – пошутил МакГрегор после своей неудачи.
Напомним, что МакГрегор сейчас проходит процедуру восстановления после тяжелого перелома, который он получил в бою против Дастина Порье.