За несколько секунд до конца первого раунда МакГрегор поднялся и пошел в размен с американцем. В какой-то момент Конор подвернул ногу и упал. В итоге судьи по окончанию одного раунда отдали победу техническим нокаутом Порье

Как это было Порье победил МакГрегора, Конор сломал ногу во время боя

Видео перелома ноги Конора МакГрегора в бою с Дастином Порье

Конор МакГрегор – Дастин Порье: после боя

Это был третий поединок МакГрегор – Порье. В 2014 году техническим нокаутом в первом раунде победил Конор. В январе 2021 года Дастин победил техническим нокаутом во втором раунде.