Первый в рейтинге Forbes

Издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в 2021 году (речь идет о заработке с мая 2020 до мая 2021 года). В этом рейтинге Конор МакГрегор действительно занимает первое место. За это время боец заработал 180 миллионов долларов.

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Но наибольшую прибыль он получил не от спортивной деятельности. В апреле 2021 года он продал акции компании по изготовлению виски Proper No. Twelve за 150 миллионов долларов.

А на спортивной деятельности заработал лишь 22 миллиона долларов. Это сумма за его бой против Дастина Порье.

Откуда взялась ошибка

Рейтинг, которым похвастался Конор МакГрегор, опубликовали аналитики из OLBG. Однако они допустили ошибку.

Конор МакГрегор и Дастин Порье дважды сражались в 2021 году. Первый раз – на UFC 257 23 января 2021 года. 10 июля 2021 года они снова сошлись в октагоне на UFC 264 (в целом это уже был их третий бой). В обоих случаях победу одержал Порье.

Поэтому первый бой и доход от него вошел в рейтинг Forbes. Второй – нет.

Первый бой длился два раунда. Во втором раунде за 2:26 до конца его остановили, присудив Порье победу техническим нокаутом. Поэтому в целом поединок длился 7:34. Ведь один раунд в смешанных единоборствах длится 5 минут, а не три как в боксе. Зато в OLBG во время подсчета не учли первый раунд. И указали что бой длился всего 2 минуты и 32 секунды.

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Поэтому именно эта цифра и была взята за основу при подсчете, кто сколько зарабатывает за минуту. Поэтому разделив 22 миллиона долларов на 2 минуты и 32 секунды, авторы получили сумму 8 миллионов 695 тысяч 652 доллара, которые Конор МакГрегор заработал за минуту в 2021 году. Или же ему потребовалось всего семь секунд, чтобы заработать один миллион долларов.

На самом деле если придерживаться этой методологии, то МакГрегор в 2021 году зарабатывал чуть больше, чем 2,907 миллиона долларов в минуту (48 тысяч 458 долларов в секунду, проведенную в октагоне). Но даже эта сумма все равно оставит его на первом месте в этом рейтинге.

Кто сколько зарабатывает

На втором месте останется боксер Сауль Альварес с доходом в 444 тысячи долларов. При этом для боксеров решили считать раунды в целом, не учитывая, что некоторые из них заканчивались досрочно. Поэтому 32 миллиона долларов, которые он заработал за три боя, поделили на 72 минуты (24 раунда за три боя – 12, 3 и 8 раундов).

Места с третьего по 16 в рейтинге от OLBG заняли игроки в американский футбол. И снова авторы решили не слишком исследовать детальное время, проведенное на поле, а посчитать их игры, умножив это на время матча.

Зато футболистов посчитали подробнее. И получилось что Неймар, который получает 76 миллионов долларов за год, оказался в рейтинге выше Лионеля Месси, который за год на футбольном поле получил 97 миллионов долларов. Причина в том, что бразилец сыграл лишь 2 323 минуты, в то время как Месси отбегал 4 192 минуты. Поэтому одна минута на поле Неймара обходилась в 32 716 долларов, а Месси – 23 139 долларов.