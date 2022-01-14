Перший у рейтингу Forbes

Видання Forbes опублікувало рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів у 2021 році (мова йде про заробіток з травня 2020 до травня 2021 року). В цьому рейтингу Конор МакГрегор і справі посідає перше місце. За це час боєць заробив 180 мільйонів доларів.

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Та найбільший прибуток він отримав не від спортивної діяльності. У квітні 2021 року він продав акції компанії з виготовлення віскі Proper No. Twelve за 150 мільйонів доларів.

А на спортивній діяльності заробив лише 22 мільйони доларів. Це сума за його бій проти Дастіна Пор'є.

Звідки взялася помилка

Рейтинг, яким похизувався Конор МакГрегор, опублікували аналітики з OLBG. Однак вони допустилися помилки.

Конор МакГрегор та Дастін Пор'є двічі билися у 2021 році. Перший раз – на UFC 257 23 січня 2021 року. 10 липня 2021 року вони знову зійшлися в октагоні на UFC 264 (загалом це вже був їх третій бій). В обох випадках перемогу здобув Пор'є.

Відтак перший бій та дохід від нього увійшов до рейтингу Forbes. Другий – ні.

Перший бій тривав два раунди. У другому раунді за 2:26 до кінця його зупинили, присудивши Пор'є перемогу технічним нокаутом. Відтак загалом поєдинок тривав 7:34. Адже один раунд в змішаних єдиноборствах триває 5 хвилин, а не три як у боксі. Натомість в OLBG під час підрахунку не врахували перший раунд. І вказали що бій тривав лише 2 хвилини та 32 секунди.

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Тож саме цю цифру і було взято за основу при підрахунку, хто скільки заробляє за хвилину. Відтак розділивши 22 мільйони доларів на 2 хвилини та 32 секунди, автори отримали суму 8 мільйонів 695 тисяч 652 долари, які Конор МакГрегор заробив за хвилину у 2021 році. Або ж йому треба було лише сім секунд, щоб заробити один мільйонів доларів.

Насправді якщо дотримуватися цієї методології, то МакГрегор у 2021 році заробляв трохи більше, аніж 2,907 мільйона доларів за хвилину (48 тисяч 458 доларів за секунду, проведену в октагоні). Але навіть ця сума все одно залишить його на першому місці в цьому рейтингу.

Хто скільки заробляє

На другому місці залишиться боксер Сауль Альварес з доходом в 444 тисячі доларів ха хвилину. При цьому для боксерів вирішили рахувати раунди загалом, не враховуючи, що деякі з них закінчувалися достроково. Тож 32 мільйони доларів, які він заробив за три бої, поділили на 72 хвилини (24 раунди за три бої – 12, 3 та 8 раундів).

Місця з третього по 16 в рейтингу від OLBG посіли гравці в американський футбол. І знову автори вирішили не надто досліджувати детальний час, проведений на полі, а порахувати їх ігри, помноживши це на час матчу.

Натомість футболістів порахували детальніше. І вийшло що Неймар, який отримує 76 мільйонів доларів за рік, опинився в рейтингу вище Ліонеля Мессі, який за рік на футбольному полі отримав 97 мільйонів доларів. Причина в тому, що бразилець зіграв лише 2323 хвилини, у той час як Мессі відбігав 4192 хвилини. Тож одна хвилина на полі Неймара обходилася в 32716 доларів, а Мессі – 23139 доларів.