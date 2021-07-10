Конор: ты – маленькая крыса

Перед поединком МакГрегор успел ударить Порье во время дуэли взглядов, хотя после второго боя обменивался теплыми словами с американцем.

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Кроме того, Конор еще и поскандалил с журналистом. Похоже, что ирландец настолько заряжен, что скоро начнет бить своих тренеров.

Перед боем с Порье ирландец едва не подрался с бывшим чемпионом UFC легком весе Рафаэлем Дос Аньосом. МакГрегор возвращался после взвешивания поединка против Порье и заметил Дос Аньоса.

Ты – маленькая крыса, ты соскочил, потому что забил палец на ноге, не забывай об этом! Мелкая крыса,

– сказал МакГрегор.

В 2016 году Конор и Дос Аньос должны были провести бой в рамках UFC 196. И бой не состоялся из-за травмы Дос Аньоса.

"Да пошел ты! Можем хоть тут подраться. Мне наплевать", – скромно ответил бразилец.

Видео перепалки МакГрегора и Дос Аньоса